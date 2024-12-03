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أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني والمعاشات أعلن سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، ورفع الحد الأقصى ليصل إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه. يُطبق هذا التعديل اعتبارًا من 1 يناير 2025. كما أوضح أن هذا القرار يشمل جميع المؤمن عليهم، باستثناء المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة.

تعديل قيمة المعاشات



أكد عبد الهادي أنه سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته في 1 يناير 2025 إلى 1495 جنيه بدلًا من 1300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه. وأشار إلى أن جميع المؤمن عليهم سيتحملون 11% من قيمة الزيادة الجديدة.

الفئات المستفيدة



أوضح أن القرار يشمل الفئات المختلفة مثل العمالة غير المنتظمة، جميع المؤمن عليهم، وأي موظف تنتهي خدمته اعتبارًا من بداية العام المقبل. يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات أكثر من 11 مليون شخص، وستستمر الزيادات السنوية وفق القوانين المنظمة للمعاشات.

المعاش الإضافي



أكد عبد الهادي أن المعاش الإضافي يمثل المبلغ الذي يتجاوز الحد الأقصى للمعاش، ويمكن لأي مستفيد الحصول عليه بعد صرف معاشه الأساسي.

قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي ضمن تطبيقات قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع المؤمن عليهم وضمان معاشات مناسبة لهم. بدءًا من يناير 2025، سيكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، في حين يرتفع الحد الأقصى إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه. سيترتب على هذا التغيير رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا والحد الأقصى إلى 11600 جنيه.

هذا القرار يستهدف جميع المؤمن عليهم، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، كما يشمل أي موظف أو عامل تنتهي خدمته بعد 1 يناير 2025. التعديلات تعكس التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطبيق زيادات دورية وفقًا للقانون، لتحسين المعاشات وتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية.

كما يُسمح لأصحاب الأعمال بتحديث بيانات الأجور إلكترونيًا باستخدام وسائل رقمية مثل الأسطوانات المدمجة أو الفلاش ميموري، مما يهدف إلى تيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذا التعديل.