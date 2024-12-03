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أحمد جودة - القاهرة - مواعيد امتحانات وإجازات العام الدراسي 2024-2025.. يهتم أولياء الأمور والطلاب بالتعرف على مواعيد امتحانات منتصف العام الدراسي 2024-2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، إلى جانب مواعيد إجازة منتصف العام الدراسي للاستراحة من أعباء الدراسة اليومية. كذلك يبحثون عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني وامتحانات الثانوية العامة، وفقًا للخريطة الزمنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول:

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة للعام الدراسي الحالي بدأت يوم السبت 21 سبتمبر 2024، وستستمر حتى الخميس 23 يناير 2025. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات منتصف العام يوم السبت 11 يناير 2025 في كافة المراحل التعليمية، بما في ذلك الابتدائية والإعدادية والثانوية.

إجازة منتصف العام:



مواعيد امتحانات وإجازات العام الدراسي 2024-2025.. حسب الخريطة الزمنية، ستبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين، لتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني:



أعلنت الوزارة أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم السبت 8 فبراير 2025، ويستمر حتى نهاية الدراسة يوم الخميس 5 يونيو 2025.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني:



مواعيد امتحانات وإجازات العام الدراسي 2024-2025.. ستبدأ امتحانات نهاية العام للفصل الدراسي الثاني يوم السبت 24 مايو 2025 في جميع المراحل التعليمية، بما في ذلك صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية:



أوضحت الوزارة أن امتحانات الدبلومات الفنية ستبدأ يوم السبت 31 مايو 2025، فيما ستنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025.

الجدول الزمني الكامل للعام الدراسي 2024-2025

حرصًا على تنظيم الدراسة والامتحانات، وضعت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، والتي تشمل تفاصيل المواعيد الرئيسية للامتحانات والإجازات.

تفاصيل الخريطة الزمنية: