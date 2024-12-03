أحمد جودة - القاهرة - مواعيد الدراسة والإجازات في المدارس والجامعات لعام 2025

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025.. وأبرز مواعيد الامتحانات تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 11 يناير 2025، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم بناءً على الخريطة الزمنية.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025.. وأبرز مواعيد الامتحانات.. تنتهي الدراسة بالفصل الأول يوم الخميس 23 يناير 2025، لتبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير، وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025 لمدة أسبوعين.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025.. وأبرز مواعيد الامتحانات الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي:

بداية الفصل الدراسي الأول: السبت 21 سبتمبر 2024.

نهاية الفصل الدراسي الأول: الخميس 23 يناير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 8 فبراير 2025.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: الخميس 5 يونيو 2025.



مواعيد الامتحانات:

امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ السبت 24 مايو 2025. امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ السبت 31 مايو 2025. امتحانات الثانوية العامة تبدأ السبت 14 يونيو 2025.



مواعيد الدراسة والإجازات في المدارس والجامعات لعام 2025

تفاصيل العام الدراسي في المدارس:

انطلاق الدراسة: السبت 21 سبتمبر 2024.

امتحانات الفصل الأول: تبدأ السبت 11 يناير 2025.

إجازة منتصف العام: تبدأ السبت 25 يناير وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

انطلاق الدراسة بالفصل الثاني: السبت 8 فبراير 2025.

الامتحانات النهائية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 24 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية: السبت 31 مايو 2025.

امتحانات الثانوية العامة: السبت 14 يونيو 2025.

تفاصيل العام الدراسي في الجامعات:

بداية الدراسة: السبت 28 سبتمبر 2024.

امتحانات الفصل الأول: تبدأ السبت 4 يناير 2025.

إجازة منتصف العام: تبدأ السبت 25 يناير 2025.

استئناف الدراسة بالفصل الثاني: السبت 8 فبراير 2025.

نهاية الدراسة بالفصل الثاني: الخميس 29 مايو 2025.

الامتحانات النهائية تُجرى خلال شهر يونيو حسب طبيعة كل كلية.



تجهيزات وزارة التربية والتعليم لامتحانات منتصف العام

خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، مع مديري المديريات التعليمية، تم التشديد على أهمية الاستعداد الجيد لضمان سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية بصورة منظمة. وأكد الوزير على مسؤولية المديريات في توفير كافة الإجراءات اللازمة لإجراء امتحانات آمنة ومريحة للطلاب.

أبرز توجيهات الوزير بشأن الامتحانات