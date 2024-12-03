نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وزير الدولة للإنتاج الحربي" يتفقد "حلوان للصناعات الهندسية" لمتابعة سير العملية الإنتاجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية لشركة حلوان للصناعات الهندسية مصنع 99 الحربي، وذلك في إطار الحرص على التواجد الدائم بين العاملين ومتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال الجولات التفقدية السابقة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي زيارته لشركة "حلوان للصناعات الهندسية" بالاستماع لعرض المهندس/ أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية وأطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها.

وقام الوزير "محمد صلاح" بالمرور على خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة (مصنع 99 الحربي) والتي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة، كما تقوم بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم، الشنابر)، وتشارك "حلوان للصناعات الهندسية" في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة ومنها مبادرة رفع كفاءة مراكز الألبان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

كما تفقد السيد الوزير مخازن الخامات ومخازن المنتج النهائي بالشركة حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على التواجد وسط العاملين بالشركة (مصنع 99 الحربي) للاطمئنان على أحوالهم المعيشية، واستمع عن قُرب إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، موجهًا بالمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج، كما وجه السيد الوزير بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة والالتزام بتطبيق وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة.

حضر الجولة المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة.