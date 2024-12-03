نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة ينعى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق والذي انتقل إلى مثواه الأخير في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 بعد رحلة عطاء لوطنه امتدت لعدة سنوات.

ويتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.