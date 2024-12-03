نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة المعاشات وتعديل الحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى للأجر التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للأجر التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.

زيادة الحد الأدنى للمعاش

بناءً على هذا التعديل، سيترتب عليه زيادة في الحد الأدنى للمعاش للأشخاص الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، كما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

يأتي هذا التعديل في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني، بما يساهم في تحسين المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم.

زيادة المعاشات منذ عام 2021

تشمل التعديلات التي تمت خلال السنوات الماضية:

2021 : الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه والحد الأقصى 6480 جنيه.

: الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه والحد الأقصى 6480 جنيه. 2022 : الحد الأدنى للمعاش 910 جنيه والحد الأقصى 7520 جنيه.

: الحد الأدنى للمعاش 910 جنيه والحد الأقصى 7520 جنيه. 2023 : الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيه والحد الأقصى 8720 جنيه.

: الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيه والحد الأقصى 8720 جنيه. 2024 : الحد الأدنى للمعاش 1300 جنيه والحد الأقصى 10080 جنيه.

: الحد الأدنى للمعاش 1300 جنيه والحد الأقصى 10080 جنيه. 2025: الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيه والحد الأقصى 11600 جنيه.

الهدف من التعديل

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين قيم المعاشات التي يتلقاها المتقاعدون وزيادة قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.