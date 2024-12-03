نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف للأشخاص "ذوي الإعاقة".. فرص جديدة في سوق العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود الوزارة في تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

يتضمن التقرير الشراكات مع المؤسسات الأهلية والشركات الخاصة، وكذلك التطورات الخاصة بمبادرة "الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة" التي تهدف إلى تسهيل دمج هؤلاء الأشخاص في سوق العمل.

جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

قامت الوزارة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على برامج تدريبية متخصصة لتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل.

تم تدريب 210 من الأشخاص ذوي الإعاقة على مهارات التسويق الإلكتروني، بالإضافة إلى 850 آخرين يتم تأهيلهم في برامج تدريبية متخصصة تمهيدًا لدمجهم في سوق العمل.

تم توفير 1318 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في شركات ومصانع القطاع الخاص والقطاع المصرفي، وذلك تماشيًا مع نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 الذي يلتزم بتوفير فرص عمل لائقة لهذه الفئة.

تعاون مع الوزارات الأخرى والشركاء:

تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل لتطوير الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، وهي منصة رقمية تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الفرص التدريبية والتوظيفية المتاحة.

تم عقد 6 ورش عمل للمختصين في مديريات التضامن الاجتماعي ومديريات العمل في عدة محافظات، منها القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، دمياط، الإسكندرية، بورسعيد، للتعريف بهذه الشبكة وكيفية استخدامها.

المحافظات التي تتوافر فيها الوظائف:

القاهرة

الجيزة

القليوبية

المنوفية

الشرقية

دمياط

الإسكندرية

بورسعيد

نتائج الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"