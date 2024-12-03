وفد جامعة حلوان يشارك في المعسكر التوعوي لجوالي وجوالات الجامعات المصرية بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - شارك وفد طلابي من جامعة حلوان في المعسكر التوعوي لجوالي وجوالات الجامعات المصرية، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بوزارة الشباب والرياضة الذي تستضيفه المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية ،خلال الفترة من ١ - ٤ ديسمبر الجاري، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان.

جاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وقد اكد الدكتور السيد قنديل أهمية مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات والأنشطة، موضحة أنها تحقق العديد من الفوائد التربوية والتنموية منها، تعزيز مهارات العمل الجماعي والقيادة، تنمية الوعي المجتمعي لدى الطلاب، اكتساب خبرات عملية خارج نطاق القاعات الدراسية، تشجيع روح المبادرة والتطوع

ويهدف المعسكر إلى تعزيز دور الحركة الكشفية داخل الجامعات المصرية وتنمية مهارات الشباب الكشفية والحياتية، إلى جانب تعزيز الولاء والانتماء للوطن وغرس قيم السلام والمحبة بين المشاركين.

حيث بدأت الفعاليات بتحية العلم، أعقبها جلسة تعريفية للتعارف بين المشاركين من مختلف الجامعات المصرية، ثم محاضرة توعوية تناولت ماهية الحركة الكشفية وتاريخها محليًا وعربيًا وعالميًا، مؤكدًا أهمية دور الكشافة في تعزيز القيم الإيجابية لدى الشباب، اعقبها محاضرة بعنوان "الوطن شرف" حيث ركزت على توعية الشباب بالمخاطر التي تواجه الوطن، وكيفية التصدي لها، خاصة من خلال فهم طبيعة حروب الجيل الرابع والاستهداف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى الصعيد العملي، شارك الجوالة والجوالات في أنشطة كشفية تدريبية، تضمنت إقامة نماذج لمعسكرات متكاملة شملت التخييم والطهي الخلوي، بهدف التدريب على حياة الخلاء وتنمية المهارات العملية.

جاءت مشاركة الطلاب تحت اشراف اللواء محمد أبو شقة، امين امين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ طارق اسماعيل مدير ادارة الجوالة، الاستاذ محمد ابراهيم مشرف الوفد.