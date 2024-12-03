انت الأن تتابع خبر نادي روتاري مرسي مطروح يحتفل مع طلاب مدرسة الصم وضعاف السمع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وأعلن المستشار محمد الملاح رئيس نادي روتاري مرسي مطروح عن مشاركة قيادة وأعضاء النادي مع طلبة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمرسي مطروح في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة في الــ 3 من ديمسبر بتنظيم يوم ترفيهي تحت رعاية نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بحضور محمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية بالمديريه وشريف محمود طه مدير إدارة التربيه الخاصه بالمديرية .

وقال رئيس نادي روتاري مرسي مطروح إن اليوم الترفيهى في اليوم العالمي لذوي الاعاقة يهدف الي إدخال السرور إلى قلوب أبنائنا من ضعاف السمع والصم ومساعدتهم على الدمج في المجتمع ليكونوا شباباً فاعلين في المجتمع بالتزامن مع توجهات الدولة في دعم ذوي الهمم من النشئ لتوفير كافة أجواء الاندماج في الحياة وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع من حولهم"، في إطار استراتيجية نوادي روتاري بالاهتمام بذوي الاعاقة بكافة فئاتهم .

وأوضح المستشار محمد الملاح ان مصر من أوائل الدول التي تهتم العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وتولي الدولة عناية كبيرة وخاصة لأصحاب الهمم، وذلك للإقتناع والإيمان التام بأن الأشخاص أصحاب الهمم، بما لديهم من قدرات وإمكانيات، لابد من تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم، المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها .

مؤكدا علي استمرار دعم نادي روتاري مرسي مطروح في قطاعات الطفولة والأمومة والبيئة ومياة الشرب والصحة برفع كفاءة قسم الأورام بالمستشفي العام وغرفة الإشاعة ودعم مدارس الصم والبكم ، والمساهمة في العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة في مجال محطات تحلية مياه الشرب ، مع التطلع لتقديم مزيد من الخدمات للتخفيف من كاهل المواطنين .