مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:37 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (البحر الأحمر - الجيزة ) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



مديرية أمن البحر الأحمر

- ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (3 أجهزة حاسب آلى – شاشة تلفاز) بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة ، وأقر بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله"سىء النية" ( تاجر خردة – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها).



مديرية أمن الجيزة

- ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر لقيامهما بسرقة عدد (25 رأس ماشية) من داخل مزرعتان بدائرة المركز وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (بندقية خرطوش ، عدد من الطلقات ، آله حادة، مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط عدد "20 رأس ماشية" وأضافا بتصرفهما فى عدد "5 رؤس ماشية" بالبيع نظير المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما .

- ضبط (عامل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة العجوزة لقيامه بسرقة خزينة حديدية صغيرة الحجم بداخلها مبلغ مالى من داخل معمل تحاليل كائن بدائرة القسم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه –

2 هاتف محمول قام بشرائهما من متحصلات واقعة السرقة).

- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العجوزة لقيامه بالنصب والإحتيال على إحدى السيدات عقب إيهامها بقدرته على العلاج الروحانى والإستيلاء على مشغولاتها الذهبية ، وبحوزته (مبلغ مالى "متحصلات بيع المسروقات")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلان سيئا النية (مالك محل مصوغات ، عامل بمحل مصوغات ذهبية – مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين) تم ضبطهما ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.