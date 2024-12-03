السجن سنتين لشخصين بتهمة التعدى على شاب لاستخراج جن من جسده بقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:37 صباحاً - قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة شخصين بالسجن سنتين بتهمة التعدى على شاب بالضرب حتى الموت بحجة إخراج جن من جسده، بقرية القناوية بمركز قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى يوليو عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين أمبارك.س.، 37 عاما، وعلاء.ر، 39 عاما، مقيمين بقرية القناوية بمركز قنا، تهمة ضرب خليفة.ع، حتى الموت بحجة إخراج الجن من جسده.

تم ضبط المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق، والتى قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى عاقبت المتهمين بالسجن عامين.