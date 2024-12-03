كشف ملابسات تداول فيديو يظهر قيام شخص بربط كلب وسحبه حال استقلاله سيارة بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:37 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه وسحبه وذلك حال إستقلاله سيارة وسيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( حارس عقار ، وأخر يحمل جنسية إحدى الدول " مالك السيارة " ) ، والسيارة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإبعاده عن العقار محل سكنهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.