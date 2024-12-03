نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: شبورة مائية وطقس معتدل مع انخفاض درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الطرق الزراعية السريعة وبعض المناطق في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تضرب بعض الظواهر الجوية مختلف أنحاء البلاد في الساعات المقبلة.

كما تواصل الهيئة تقديم توقعاتها للطقس في ظل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

توقعات الطقس اليوم

درجات الحرارة:

القاهرة الكبرى : العظمى 22°C، الصغرى 13°C

: العظمى 22°C، الصغرى 13°C الوجه البحري والسواحل الشمالية : درجات الحرارة المعتدلة مع انخفاض في الليل.

: درجات الحرارة المعتدلة مع انخفاض في الليل. جنوب سيناء وجنوب الصعيد : مائل للدفء.

: مائل للدفء. المناطق الجبلية: انخفاض يصل إلى 3 درجات مئوية في بعض الأماكن مثل كاترين.

الظواهر الجوية:

الشبورة المائية : سادت الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية في الساعات الأولى من الصباح.

: سادت الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية في الساعات الأولى من الصباح. أمطار : توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

: توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. الرياح: من المتوقع أن تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية، مع هبات متقطعة قد تصل إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.25 متر.

البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.25 متر.

تفاصيل درجات الحرارة في بعض المدن: