وزير الخارجية والهجرة يلتقي مبعُوث الصين للشرق الأوسط (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، "تشاي جون" مبعوث الصين للشرق الأوسط ورئيس الوفد الصيني المُشارك في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".

أكد وزير الخارجية على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، لا سيما وأن البلدين يحتفلان هذا العام بمرور عشر سنوات على تدشين "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، هذا بالإضافة إلى الزخم المُتولد عن دورية اللقاءات رفيعة المستوي بين الدولتين خلال السنوات الماضية.

وزير الخارجية والهجرة يلتقي مبعُوث الصين للشرق الأوسط



وعلي صعيد التعاون الاقتصادي، ثمن الدكتور عبد العاطي، علاقات التعاون القائمة مع الشركات الصينية ومشاركتها في عدد من المشروعات الكبرى، مؤكدًا حرص الجانب المصري على زيادة حجم الاستثمارات وتطوير تعاونها مع الشركات الصينية العاملة في مصر.

وزير الخارجية والهجرة يلتقي مبعُوث الصين للشرق الأوسط

من ناحية أخري، ثمن الوزير عبد العاطي، مشاركة المبعوث الصيني في المؤتمر، والمواقف الصينية الرسمية المُساندة للقضية الفلسطينية، مستعرضًا جهود مصر فى تحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.