وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يستقبل وزير الأوقاف

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمكتبه؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في خدمة القضايا الوطنية والمجتمعية.

وأكد المستشار محمود فوزي أهمية الدور الحيوي الذي تنهض به وزارة الأوقاف في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة وتعزيز القيم الأخلاقية والوسطية في المجتمع.

وأشاد المستشار فوزي بالجهود الدعوية المتميزة التي يقودها الدكتور أسامة الأزهري، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف أصبحت نموذجًا يحتذى به في التعامل مع التحديات الفكرية المعاصرة ومواجهة التطرف الفكري.

وأعرب السيد المستشار محمود فوزي عن تقديره لما تبذله الوزارة من جهود لتطوير العمل الدعوي؛ من أجل تحقيق نقلة نوعية في منظومة الخطاب الديني، بما يواكب تطلعات الدولة نحو بناء الإنسان المصري.

كما أثنى وزير الشئون النيابية والقانونية على سرعة استجابة وزارة الأوقاف لاستفسارات السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن هذا التعاون يؤكد روح الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة.

واختُتِم اللقاء بالاتفاق على تعزيز التنسيق المشترك؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.