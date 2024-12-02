وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، "هيسايوكي فوجي" وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، وذلك استكمالًا للقاءاته على هامش إنعقاد "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".

وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية

وأشاد وزير الخارجية، بتميُز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وترفيعها إلى مستوي "الشراكة الاستراتيجية" عام 2023، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في المجال الاقتصادى والاستثمارى، والتطلع لعقد "مؤتمر استثمار مصري-ياباني مشترك" لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدولتين الصديقتين.

وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية

واتصالًا بتطورات الأوضاع الإقليمية، استعرض الوزير عبد العاطي، مواقف مصر إزاء آخر المُستجدات الإقليمية التي تشهدها المنطقة ومُحصلة الجهود والاتصالات التي أجرتها مصر مع مختلف الأطراف الاقليمية والدولية الفاعلة لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشددًا علي أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها الشعب الفلسطيني تستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف الحرب وتعزيز الاستجابة الإنسانية.