بدر عبد العاطي يلتقي السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، "روبرت اوليفانت"، السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

بدر عبد العاطي يلتقي السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية

تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وكندا، حيث أعرب وزير الخارجية عن الاعتزاز بالشراكة القوية بين البلدين فى المجالات المختلفة، مؤكدا على التطلع بمواصلة تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والطاقة المتجددة.

بدر عبد العاطي يلتقي السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية



كما أعرب الوزير، عن الاهتمام باستكشاف فرص التعاون الثلاثي في إفريقيا مع كندا، مبديا الحرص على استمرار التنسيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار الإقليمي ودعم التنمية.

بدر عبد العاطي يلتقي السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية



كما تطرق وزير الخارجية، إلى الوضع الإنساني المتفاقم في غزة وسبل تعزيز التنسيق الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.