وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية ماليزيا (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، "محمد الأمين" نائب وزير خارجية ماليزيا، على هامش “مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الانسانية في غزة”.

وأشاد وزير الخارجية، بالحراك الايجابي الذي تشهده العلاقات المصرية-الماليزية، خلال السنوات الأخيرة، منوهًا إلى زيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في نوفمبر 2024، معربا عن التطلع لأن تشهد مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين مزيدًا من التقارب والتعاون البناء خلال الفترة المقبلة.

وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية ماليزيا

كما أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على كافة المستويات، بما في ذلك الدفع بالآليات الخاصة بتواصل مجتمع الأعمال في البلدين وتشجيع الاستثمارات الماليزية على الاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة إلي زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين.

واتصالًا بتطورات الأوضاع الإقليمية، ثمن وزير الخارجية مواقف ماليزيا المؤيدة للشعب الفلسطيني، موجها الشكر لحكومة وشعب ماليزيا على حشد الموارد وتخصيصها للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية ماليزيا

كما تبادل الجانبان الرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث نوه الوزير عبد العاطي، إلى تداعيات استمرار الحرب في غزة على عدم الاستقرار في المنطقة وتوسيع رقعه الصراع.

وجدد الوزير، موقف مصر الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار ووضع حد للمأساة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني.