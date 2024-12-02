نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات.. ما هي الفئات المستفيدة من قرار التأمينات الاجتماعية الجديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت معدلات البحث عن معايير التأمين الاجتماعي اهتمامًا متزايدًا نتيجة للإعلانات الأخيرة عن رفع حدود الأجور التأمينية. وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيادة اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارتها، عن التعديلات التالية:

زيادات الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني:

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني:

القيمة السابقة: 2000 جنيه.

2000 جنيه. القيمة الجديدة: 2300 جنيه.

الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني:

القيمة السابقة: 12600 جنيه.

12600 جنيه. القيمة الجديدة: 14500 جنيه.

أثر الزيادة على المعاشات:

الحد الأدنى للمعاش:

القيمة السابقة: 1300 جنيه.

1300 جنيه. القيمة الجديدة: 1495 جنيه.

الحد الأقصى للمعاش:

القيمة السابقة: 10080 جنيه.

10080 جنيه. القيمة الجديدة: 11600 جنيه.

تسهيلات جديدة:

إجراءات تعديل الأجور إلكترونيًا: اعتبارًا من 1 يناير المقبل، يمكن تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا. الشركات التي تضم أكثر من 100 مؤمن عليه يمكنها تقديم هذه الاستمارات عبر وسائط رقمية (مثل "سي دي" أو "فلاش ميموري"). الهدف: تقليل الجهد والإجراءات الورقية.



الإطار القانوني:

هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية في حدود الأجور التأمينية لتحسين قيمة المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية.

موعد التطبيق:

تبدأ التعديلات رسميًا من 1 يناير 2025.

تلك الخطوات تعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى الأمان الاجتماعي للمواطنين، وتعزيز الكفاءة في إدارة التأمينات الاجتماعية لتلبية تطلعات العاملين والمستفيدين.