نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد إجازة نصف العام 2025 في المدارس.. تعرف على التفاصيل كاملة للامتحانات والعطلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت معدلات بحث الطلاب خلال الفترة الحالية، حول موعد امتحانات نصف العام الدراسى 2024 تزامنًا انطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2024 الأسبوع الجارى، والتى تسبق امتحانات الترم الأول في يناير المقبل 2025، كما يتساءل الكثير من الطلاب بجميع المراحل الدراسية عن موعد إجازة منتصف العام.

وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، فإن المواعيد الهامة الخاصة بامتحانات منتصف العام وإجازة نصف العام الدراسي هي كالتالي:

مواعيد امتحانات منتصف العام 2025

جميع المراحل الدراسية:

من 14 إلى 23 يناير 2025.

الصف الأول والثاني الثانوي:

تبدأ يوم السبت 11 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس 16 يناير 2025.

يتم عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، يليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين.

الصف الأول والثاني الإعدادي:

من 1 إلى 16 يناير 2025.

صفوف النقل من الثالث إلى السادس الابتدائي:

من 1 إلى 16 يناير 2025.

الشهادة الإعدادية:

تبدأ يوم السبت 18 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس 23 يناير 2025.

المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع:

يتم تنظيمها قبل بدء الامتحانات الأساسية.

إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025:

تبدأ يوم السبت 25 يناير 2025.

تنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني:

يبدأ يوم السبت 8 فبراير 2025 ويمتد لمدة 16 أسبوعًا.

امتحانات نهاية العام الدراسي: تبدأ يوم السبت 24 مايو 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.



إجراءات إضافية من الوزارة:

الامتحانات تُعقد ضمن الأيام الدراسية الرسمية وتُحسب ضمن نسبة الحضور.

مراعاة الأعياد الدينية (مثل عيد الميلاد المجيد في 6، 7، 8، و19 يناير 2025).

توفير تجهيزات كاملة في المدارس لضمان سير الامتحانات بانتظام.

هذه المواعيد تهدف لضمان تحقيق العدالة والراحة لجميع الطلاب مع الالتزام بالخطط الدراسية المحددة.