أخبار مصرية

شيخ الأزهر الشريف يهنئ دولة الإمارات باليوم الوطني الـ53

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر الشريف يهنئ دولة الإمارات باليوم الوطني الـ53 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدَّم الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، وإلى إخوانه حكام وشيوخ دولة الإمارات والشعب الإماراتي الأصيل؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ53، تلك المناسبة التي تُخلِّد ذكرى تأسيس اتحاد الإمارات بروحٍ الوحدة والتضامن.

ويُشيد الأزهر الشريف بما حقَّقته دولة الإمارات من إنجازات حضارية وتنموية رائدة لشعبها، وما تبذله من جهود عالمية في ترسيخ قيم التسامح والأخوة، وتعزيز السِّلم والتعايش بين الشعوب والثقافات، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- الخير والازدهار لشعبها وللأمتين العربية والإسلامية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا