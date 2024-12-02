نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن تطلق سلسلة تدريبات على الحقيبة التعليمية لمستفيدي "تكافل وكرامة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "لا أمية مع تكافل"..

أطلقت مبادرة "لا أمية مع تكافل"، والتي تهدف إلى محو أمية مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، سلسلة من التدريبات على الحقيبة التعليمية المخصصة لمستفيدي "تكافل وكرامة"، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وبدأ البرنامج نسخته التدريبية الثانية بمحافظات "مرسي مطروح،البحيرة،الغربية، قنا،الأقصر"، وتدريب 75 ميسرا، حيث انتهت النسخة الأولي من تدريب 50 ميسرا بمحافظتي "بني سويف والجيزة".

كما تم الانتهاء من تدريب عدد 20 مدرسا بمناطق بدائل العشوائيات بمنطقة الخيالة على المنهج الذي تم اعتماده من الهيئة العامة لتعليم الكبار، ويجمع بين الجانب التعليمي والتوعوي، حيث يعمل على زيادة وعى الفئة المستهدفة بالعديد من أهم القضايا المجتمعية من الحفاظ على الأسرة وصحة المرأة والتغذية السليمة والحد من الزيادة السكانية، ولم يقتصر دور الوزارة علي العمل مع غير ذوي الإعاقة فقط بل تناول المنهج التعليمي المعنون "حياة كريمة" ذوي الهمم من الصم والبكم والمكفوفين، وهم من الفئات التي تولي الدولة لهم اهتمامًا كبيرًا.

وتعد مبادرة «لا أمية مع تكافل» إحدي المبادرات الخاصة بمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، والتي تعمل على محور التعليم استكمالا لمشروطية التعليم.

وقد نجحت المبادرة فى محو أمية 257 ألف سيدة من أسر برنامج تكافل من خلال 10500 فصل على مستوى الجمهورية حتي دورة يوليو 2024، وتعمل على محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين على أيدي مدرسين مدربين، ويتم العمل تحت مظلة التعاون مع الهيئة العامة لمحو امية الكبار، وتم وضع منهجية تدريس خاصة بالفئات المستهدفة ويتم العمل بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العام ومستفيدي تكافل حملة المؤهلات.

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