القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:43 صباحاً - إستمراراً لجهود القوات البحرية فى تأمين وحماية السواحل البحرية المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه (63) فرد وذلك على مسافة (135) ميلاً بحرياً شمال السلوم .

حيث تم إكتشاف وتحديد موقع المركب وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بضبطه ، وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لإجراء عمليات البحث والتفتيش وتمكنت من القبض على المركب وعلى متنه (60) فرد مصرى و(3) فرد سودانى الجنسية أثناء محاولاتهم الهجرة غير الشرعية ، وتم تقديم الدعم الإنسانى والإسعافات الطبية لهم ، وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .