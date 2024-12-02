الرئيس الانتقالى للجابون يزور ”الأهرامات” و”المصرى الكبير” و”متحف الحضارة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:43 صباحاً - استقبل المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة، العميد بريس كلوتير أوليجي نجيما الرئيس الانتقالي لجمهورية الجابون، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية.

وقام بريس كولتير اوليجى، والوفد المرافق له، بجولة داخل المتحف المصري الكبير تضمنت الساحة الخارجية حيث المسلة المعلقة، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم حتى الوصول إلى قاعات العرض الرئيسة التي تضم 12 قاعة عرض تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة منذ بداية الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني. وقد أعرب الرئيس الانتقالي لجمهورية الجابون عن إعجابه الشديد بالمتحف وتميز أسلوب العرض مما يضفي مزيداً من الروعة على القطع الأثرية المعروضة به، كما يتيح التعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال البطاقات الشارحة وما تحتويه من معلومات أثرية قيمة ومفيدة وتخاطب جميع الفئات العمرية من الزائرين. وفي ختام الزيارة، أهداه الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف هدية تذكارية.

فيما تضمنت زيارته للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، قاعات العرض الرئيسية والمومياوات الملكية والنسيج المصري، حيث أعرب السيد بريس كولتير اوليجى عن إعجابه بالمتحف ومقتنياته الأثرية، واصفاً إياها بالكنوز التي تبرز مكانة مصر الحضارية وتكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور المختلفة، مشيداً بأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات. كما حرص على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعرب خلالها عن امتنانه لحسن الاستقبال وإعجابه بالحضارة المصرية العريقة. وفي نهاية الزيارة قدم له الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف هدية تذكارية تخليداً لهذه الزيارة.

وفي منطقة أهرامات الجيزة قام بزيارة الهرم الأكبر من الداخل حيث صعد إلى الحجرة الثانية به وأبدي انبهاره بضخامة أحجاره وطريقة بناءه كما استمع إلى شرح مفصل من أشرف محي الدين مدير عام آثار الجيزة، عن تاريخ بناء الهرم الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، وأهم الاكتشافات التي تمت داخله خلال الفترة الماضية. ثم توجهت الزيارة إلى منطقة تمثال أبو الهول حيث استمع إلى شرح مفصل عن التمثال وطريقة نحته وما تم به من أعمال ترميم ومشروع تخفيض المياه الجوفية أسفله. ثم قام الرئيس الانتقالي لجمهورية الجابون والوفد المرافق ليه بالتقاط الصور التذكارية بالمنطقة متمنياً القيام بزيارة المنطقة الأثرية مرة أخرى.