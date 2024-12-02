نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحقيقة وراء العثور على "ورل" في أوسيم بالجيزة: كائن غير مؤذي للإنسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت بعض الأنباء في الساعات الأخيرة حول العثور على تمساح في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، لكن، كشف الدكتور كرم مصطفى، استشاري الطب البيطري، عن حقيقة هذا الكائن، مؤكدًا أنه ليس تمساحًا بل "ورل نيلي".

ورغم تشابه بعض الصفات بين التماسيح والورل، إلا أن هذا الكائن مسالم ولا يشكل خطرًا على الإنسان.

الفرق بين الورل والتمساح

الورل النيلي:

هو نوع من السحالي الكبيرة.

يعيش في الأماكن الرطبة مثل الصحاري والبحيرات.

يعتبر غير مؤذٍ للبشر ولا يشكل تهديدًا مباشرًا.

يتغذى على الحيوانات الصغيرة والنافقة.

التمساح:

يعتبر من الحيوانات المفترسة التي تشكل تهديدًا للبشر.

يتواجد بشكل رئيسي في نهر النيل أو المحميات الطبيعية.

تعليقات الدكتور كرم مصطفى حول الورل النيلي

أوضح الدكتور كرم مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود على قناة صدى البلد، أن الورل الذي عُثر عليه اليوم في أوسيم لا يشكل أي خطر على الإنسان، بل هو كائن "مسالم" وغير شرس.

وأضاف أن هذا النوع من الزواحف نادرًا ما يظهر في المناطق السكنية ويعيش عادة في بيئات أكثر طبيعية مثل الصحاري والمسطحات المائية.

البيئة والسلوك الغذائي للورل

يُعرف الورل النيلي بتغذيته على الحيوانات النافقة أو الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب.

يعيش في المناطق الرطبة، حيث تتوافر له الظروف المثالية للبقاء.

ظهور الزواحف في المناطق السكنية

من غير المعتاد أن تظهر الزواحف الكبيرة مثل الورل في المناطق السكنية، ولكن بسبب التغيرات البيئية وتقلص الموائل الطبيعية لهذه الكائنات، قد تظهر أحيانًا في المدن بحثًا عن مصادر غذاء.



نصائح عند رصد الزواحف في المناطق السكنية: