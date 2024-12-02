نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024: موجة صقيع وأمطار خفيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 موجة من الصقيع، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط الرياح، مما يعزز الإحساس بالبرودة.

تأتي هذه الأجواء مع توقعات بهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق، مما يستدعي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية.

أبرز ملامح حالة الطقس اليوم

انخفاض درجات الحرارة

تسجل القاهرة اليوم درجة حرارة تبلغ 14 مئوية نهارًا.

محافظة طابا تسجل 7 درجات مئوية، بينما العريش ورفح عند 9 درجات.

شبورة مائية صباحية

تبدأ الشبورة المائية في الانتشار من الرابعة فجرًا حتى الثامنة صباحًا، خصوصًا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نصيحة لسائقي السيارات: الالتزام بتعليمات القيادة الآمنة وتجنب السرعات العالية.

حالة الأمطار

تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري أمطارًا خفيفة على فترات متقطعة.

تستمر الحالة المطرية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.

نشاط الرياح

الرياح النشطة تزيد من الإحساس بالبرودة، خاصة في فترة الليل.

فترات الطقس خلال اليوم

صباحًا : موجة برد شديدة مع شبورة مائية تقلل الرؤية الأفقية.

: موجة برد شديدة مع شبورة مائية تقلل الرؤية الأفقية. ظهيرة ومساءً: طقس دافئ نسبيًا على القاهرة والوجه البحري، مع عودة البرودة الشديدة ليلًا.

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