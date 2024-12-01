«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة.. شبورة وأمطار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة، مشيرة إلى أنه يسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، ويكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس مائلاً للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد أنه بالنسبة لحالة الطقس غدا، تنتشر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، متوقعة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الاثنين

وتسجل درجات الحرارة غدا الاثنين على القاهرة والمدن المصرية، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية الآتي:

- القاهرة: العظمى 22 - الصغرى 13.

- العاصمة الإدارية: العظمى 22 - الصغرى 11.

- 6 أكتوبر: العظمى 21 - الصغرى 11.

- بنها: العظمى 22 - الصغرى 12.

- دمنهور: العظمى 22 - الصغرى 13.

- وادي النطرون: العظمى 23 - الصغرى 11.

- كفر الشيخ: العظمى 21 - الصغرى 15.

- المنصورة: العظمى 21 - الصغرى 13.

- الزقازيق: العظمى 22 - الصغرى 12.

- شبين الكوم: العظمى 22 - الصغرى 12.

- طنطا: العظمى 21 - الصغرى 13.

- دمياط: العظمى 22 - الصغرى 14.

- بورسعيد: العظمى 22 - الصغرى 16.

- الإسماعيلية: العظمى 23 - الصغرى 10.

- السويس: العظمى 23 - الصغرى 11.

- العريش: العظمى 21 - الصغرى 9.

- رفح: العظمى 20 - الصغرى 9.

- رأس سدر: العظمى 23 - الصغرى 14.

- نخل: العظمى 19 - الصغرى 03.

- كاترين: العظمى 16 - الصغرى 02.

- الطور: العظمى 22 - الصغرى 11.

- طابا: العظمى 20 - الصغرى 7.

- شرم الشيخ: العظمى 24 - الصغرى 17.

- الإسكندرية: العظمى 23 - الصغرى 11.

- العلمين الجديدة: العظمى 22 - الصغرى 11.

- مطروح: العظمى 23 - الصغرى 12.

- السلوم: العظمى 22 - الصغرى 11.

- سيوة: العظمى 21 - الصغرى 9.

- الغردقة: العظمى 26- الصغرى 15.

- مرسى علم: العظمى 25 - الصغرى 15.

- شلاتين: العظمى 26 - الصغرى 17.

- حلايب: العظمى 24 - الصغرى 18.

- أبو رماد: العظمى 24 - الصغرى 18.

- رأس حدربة: العظمى 24 - الصغرى 18.

- الفيوم: العظمى 22 - الصغرى 11.

- بني سويف: العظمى 22 - الصغرى 10.

- المنيا: العظمى 22 - الصغرى 10.

- أسيوط: العظمى 21 - الصغرى 9.

- سوهاج: العظمى 23 - الصغرى 9.

- قنا: العظمى 24 - الصغرى 10.

- الأقصر: العظمى 25- الصغرى 9.

- أسوان: العظمى 25- الصغرى 11.

- الوادي الجديد: العظمى 24 - الصغرى 9.

- أبو سمبل: العظمى 24 - الصغرى 10.