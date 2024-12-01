عمر مرموش أفضل لاعب في مباراة هايدينهايم ضد آينتراخت في الدوري الألماني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 08:33 مساءً - اختير الدولى المصري عمر مرموش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت، أفضل لاعب في مباراة هايدنهايم، التي انتهت برباعية نظيفة للأول في المواجهة التي أقيمت، على ملعب "فويث أرينا" ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الألماني، للموسم الحالي 2024-25.

هايدينهايم ضد آينتراخت

وأكد الموقع الرسمي للدوري الألماني "بوندزليجا" حصول عمر مرموش على جائزة أفضل لاعب في المباراة وعلق قائلًا: "المصري كان اللاعب المتميز في المباراة. ولم يكتف المهاجم بتسجيل هدفين (22، 58)، بل كان أخطر المهاجمين بإجمالي 7 تسديدات على المرمى، وهذه هي الثنائية الرابعة لمرموش هذا الموسم".

أحرز أهداف المباراة كل من عمر مرموش هدفين، فارس شيبي، وهوجو إيكتيكي في الدقائق 22، 49، 58، و94 على التوالي ليواصل الفرعون مشواره نحو صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني.

ويحتل آينتراخت المركز الثاني برصيد 26 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق خلالها الفوز في 10 مباريات وتعادل في اثنتين ولم يتلق أي هزيمة وسجل 39 هدفا وتلقى 7 أهداف.

بينما يقبع فريق هايدينهايم في المركز 16 أول مراكز الهبوط في قاع الترتيب برصيد 10 نقاط جمعها من 12 مباراة حيث فاز في 3 وتعادل في واحدة وخسر8 مواجهات وسجل 15 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

ونجح مرموش ورفقائه في الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة لمواصلة مطاردة المتصدر بايرن ميونخ، والمنافسة على لقب الدوري الألماني حتى نهاية المسابقة المحلية.

وتألق النجم المصري عمر مرموش، فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني وسجل هدفا وصنع مثله ليوقع علي هدفه الـ17 في الموسم الحالي 2024-2025 بمختلف المسابقات.

وسجل مرموش 3 أهداف بالدوري الأوروبي، و 13 هدفا في الدوري الألماني وهدفا في كأس ألمانيا.

ووصل المصري مرموش للمساهمة التهديفية رقم 28 حيث سجل 17 هدفا وصنع 11 لزملائه في 19 مباراة خاضها مع فريقه بالموسم الحالي.

ونجح فرانكفورت في تحقيق رقمًا تاريخيًا في الدوري الأوروبي أمام بطل الدنمارك، بعدم تعرضه للخسارة، وتعادله مع تشيلسي في الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات دون هزيمة 18 مباراة في البطولة الأوروبية، حققها البلوز سابقًا بين عامي 2013 و2019، وتمكن مرموش من معادلة تلك السلسلة، بعد بداية خالية من الهزائم في النسخة الحالية.

يذكر أن عقد مرموش مع فرانكفورت ينتهي في صيف عام 2027، والذي انضم للفريق في صيف 2023 في صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق فولفسبورج.