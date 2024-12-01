كولر: الأهلي لديه مشكلة فى إنهاء الفرص.. ولم نخلق فرصا بالشوط الأول أمام البنك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - عبر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، عن عدم رضاه على تعادل فريقه مع البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري، مؤكدا أن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب خلال الشوط الأول ولم يخلق لاعبيه فرصا للتسجيل أمام مرمى الخصم.

وقال كولر فى المؤتمر الصحفي لمباراة البنك الأهلي، إنه تحدث مع اللاعبين بين شوطين المباراة وطالبهم بتحسين الأداء وزيادة الفاعلية أمام مرمى المنافس، واستغلال الفرص التي تتاح لهم.

وأضاف مدرب الأهلي، "سجلنا هدف التقدم خلال الشوط الثاني، ولكن للأسف ألغاه الفار بداعي وجود لمسة يد على رامي ربيعة، لدينا مشكلة فى استغلال الفرص وعلينا أن نعمل على حلها أكثر من ذلك الفترة القادمة".

ووقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، في المباراة الثانية على التوالي بعد التعادل مع الاتحاد السكندري في الجولة الماضية.

بهذا التعادل وصل الأهلي إلى النقطة الثامنة في صدارة ترتيب جدول الدوري، بينما وصل البنك الأهلي إلى النقطة الثانية في المركز الـ16 بجدول المسابقة.