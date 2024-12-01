عمر مرموش يفتتح أهداف مباراة هايدينهايم ضد آينتراخت فرانكفورت.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - أحرز الدولى المصري عمر مرموش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت، هدف فريقه الأول بالدقيقة 22 ضد هايدنهايم، المقامة حاليًا على ملعب "فويث أرينا"، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الألماني، للموسم الحالي 2024-25.هدف عمر مرموش في مباراة هايدينهايم ضد آينتراخت

ترتيب الدوري قبل مباراة هايدينهايم ضد آينتراخت

ويحتل آينتراخت المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ، حيث جمعها من 11 مباراة حقق خلالها الفوز في 9 مباريات وتعادل في اثنتين ولم يتلق أي هزيمة وسجل 36 هدفا وتلقى 7 أهداف.

بينما يقبع فريق هايدينهايم في المركز 16 أول مراكز الهبوط في قاع الترتيب برصيد 10 نقاط جمعها من 11 مباراة حيث فاز في 3 وتعادل في واحدة وخسر 7 مواجهات وسجل 15 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

ويبحث مرموش ورفقائه عن الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة لمواصلة مطاردة المتصدر بايرن ميونخ، والمنافسة على لقب الدوري الألماني حتى نهاية المسابقة المحلية.

بينما سيقاتل هايدينهايم صاحب الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجايبة في محاولة منه للهروب من دوامة الهبوط والمراكز الأخيرة في ترتيب البوندزليجا.عمر مرموش رجل الموسم في آينتراخت فرانكفورت

وتألق النجم المصري عمر مرموش، فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني وسجل هدفا وصنع مثله ليوقع علي هدفه 15 في الموسم الحالي 2024-2025 بمختلف المسابقات.

وسجل مرموش 3 أهداف بالدوري الأوروبي، و 11 هدفا في الدوري الألماني وهدفا في كأس ألمانيا.

ووصل المصري مرموش للمساهمة التهديفية رقم 26 حيث سجل 15 هدفا وصنع 11 لزملائه في 18 مباراة خاضها مع فريقه بالموسم الحالي.

وساهم الدولى المصرى صاحب الـ25 عامًا خلال الموسم الحالى فى 26 هدفًا ، حيث سجل 15 هدفاً وصنع 11 فى 18 مباراة بجميع البطولات حتى الآن.

ويسعى مرموش لمواصلة مسيرة التوهج مع فرانكفورت، بعدما أحرز 11 هدفا يتنافس بها على لقب هداف الدوري الألماني مع الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، إضافة إلى تصدره قائمة الأكثر صناعة بـ7 مساهمات تهديفية حتى الآن.

ونجح فرانكفورت في تحقيق رقمًا تاريخيًا في الدوري الأوروبي أمام بطل الدنمارك، بعدم تعرضه للخسارة، وتعادله مع تشيلسي في الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات دون هزيمة 18 مباراة في البطولة الأوروبية، حققها البلوز سابقًا بين عامي 2013 و2019، وتمكن مرموش من معادلة تلك السلسلة، بعد بداية خالية من الهزائم في النسخة الحالية.

يذكر أن عقد مرموش مع فرانكفورت ينتهي في صيف عام 2027، والذي انضم للفريق في صيف 2023 في صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق فولفسبورج.وجاء تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت ضد هايدينهايم كالتالي:



حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: راسموس نيسين، توتا، روبين كوخ، آرثر ثيت

خط الوسط: ماريو جوتزه، إلياس السخيري، هوجو لارسون، براون

خط الهجوم: إيجور ماتانوفيتش، عمر مرموش