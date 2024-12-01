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On time sport: تشخيص إصابة أحمد ياسر ريان كسر فى الترقوة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 05:34 مساءً - أكد إبراهيم عمر، مراسل قناة On time sport، أنه تواصل مع طبيب فريق البنك الأهلى، وأكد أن تشخيص إصابة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق عبارة عن كسر فى الترقوة، وسيخضع لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة.

 

وكان أحمد ياسر ريان تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه المقامة حالياً أمام باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

 

ودخلت عربة الإسعاف لملعب المباراة لنقل اللاعب إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة فى الكتف بعد احتكاك مع مروان عطية لاعب خط وسط الأهلى.

 

انتهى الشوط الأول من ضد البنك الأهلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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