وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاءً افتراضياً مع الجالية المصرية في سلطنة عمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 05:33 مساءً - افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اللقاء الذي عقد مع الجالية المصرية في سلطنة عمان يوم الأحد الأول من ديسمبر في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تعزيزاً للتواصل وبناء الجسور بين أبناء مصر في الخارج والوطن الأم، وشارك في اللقاء السفير خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عمان، وممثلي القطاع القنصلي والقطاع الثقافي بالوزارة.

أعرب الوزير عبد العاطي في كلمته عن التقدير للدور الذي تضطلع به الجالية المصرية في سلطنة عمان في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في ظل العلاقات التاريخية الممتدة بينهما، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، بما في ذلك عملية رقمنة استخراج الوثائق الرسمية والمعاملات القنصلية المختلفة، كما تناول سيادته المبادرات التي تهدف إلى ربط الجاليات المصرية بالوطن، والمزايا الاستثمارية التي توفرها الدولة للمصريين بالخارج. أكد وزير الخارجية حرص الوزارة على الاستجابة السريعة لاحتياجات أبناء الوطن في الخارج داعياً إياهم للتنسيق مع السفارة في مسقط في هذا الشأن، وحث سيادته المشاركين على استمرار اضطلاعهم بالدور الإيجابي في التمثيل المشرف للوطن في الخارج، مشدداً على دعم الدولة المصرية لأبنائها في الخارج.

ومن جانبه، سلط السفير نبيل حبشي الضوء على أهم مخرجات النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج والذي عقد في شهر أغسطس الماضي بهدف مخاطبة شواغل المصريين في الخارج، بما شملته هذه النتائج من مبادرات جديدة في مجالات التعليم والرياضة والاستثمار والتأمين الصحي، فضلاً عن المجال المصرفي وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء الوطن في الخارج في هذا المجال. كما استعرض الآليات المستحدثة لضمان التواصل السهل والمباشر مع الجاليات المصرية في الخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذا آليات إطلاع الجاليات المصرية على المستجدات الجارية بالوطن من خلال الكتيبات الإخبارية.

أشار نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى الإعداد الجاري لتنظيم عدد من الفعاليات التي تهدف لإستمرار التواصل مع المصريين بالخارج وتعظيم استفادة الوطن من خبراتهم في المجالات المختلفة. ونوه بأهمية استمرار التفاعل الإيجابي بين المصريين في الخارج والوطن، حاثا الحضور على المشاركة بفعالية في الاستحقاقات الدستورية المختلفة، والانتفاع بالمزايا الاستثمارية التي توفرها الدولة لهم.