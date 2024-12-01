وزير العدل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 05:33 مساءً - استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الأحد، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة إريك أوشلين مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمكتب المنظمة في مصر وأريتريا، فالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا "مشروع أضواء" والوفد المرافق لهما، لبحث أوجه التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية من خلال مشروع أضواء التابع للوكالة السويدية للتنمية وذلك في مجال المساعدة القضائية العمالية، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيين.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيوف، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة السويدية للتنمية، ومشيدًا بالمشروعات المشتركة التي تمت في إطار هذا التعاون، وفي مقدمتها إعداد دليل قضائي حول معايير العمل الدولية وعلاقاتها بالتشريع الوطني، وإنشاء منصة الكترونية واستديو للتدريب عن بعد بمركز الدراسات القضائية، وعقد دورات تدريبية لقضاة المحاكم العمالية على مستوى الجمهورية، وتدريب موظفي المساعدة القضائية العمالية، فضلًا عن تدريب القضاة بمركز التدريب الدولي التابع للمنظمة بإيطاليا.

وتناول اللقاء المشروعات المشتركة بشأن انشاء مكتب للمساعدة القضائية العمالية بكلِِ من محكمتي شمال القاهرة وجنوب بنها الابتدائيتين، بالتعاون مع مشروع (أضواء) التابع للوكالة السويدية للتنمية وبإشراف مكتب منظمة العدل الدولية بالقاهرة.

جدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد قد نص على استحداث مكاتب الساعدة القضائية العمالية، وهي من المكتسبات العمالية التي لم تكن منصوصُ عليها بقانون العمل الحالي.

وفي ختام اللقاء تطلع الجانبان إلى استمرار التعاون المشترك في مجال المساعدة القضائية العمالية.