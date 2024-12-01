الداخلية تستهدف تشكيل عصابي لجلب وتهريب المخدرات بمطروح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.. فقد وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح بمشاركة قطاع الأمن العام إعتزام تشكيل عصابى يضم (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بمطروح) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطهما، كما ضُبط بحوزتهما (15 سلاح نارى " 10 بندقية آلية، 4 بنادق خرطوش، طبنجة "– كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش – 50 ألف قرص مخدر لعقار ترامادول.. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ ( 10 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.