وزير الشباب والرياضة يتابع آخر الاستعدادات لاحتفالية «قادرون باختلاف»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، مع اللجنة المنظمة وذلك لمتابعة الاستعدادات الأولية للاحتفالية السنوية «قادرون باختلاف» لذوي القدرات والهمم في نسختها السادسة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وبحضور الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية والمهندسة امل مبدي نائب رئيس اللجنة البارالمبيةورئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ومسؤل الشركة المنظمة و لفيف من قيادات الوزارة ،ويتم تنفيذها تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتناول الاجتماع الاستعدادات التي تتم للاحتفالية وكافة التجهيزات والاستعدادات للنسخة المقبلة من قادرون باختلاف .

وأوضح الدكتور أشرف صبحي ان تشريف الرئيس الاحتفالية جعل منها تقليدا سنويا يعكس الاهتمام والرعاية التى توليها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لابنائنا من ذوى الهمم والعمل على تمكينهم ودمجهم على مستوى كافة قطاعات الدولة الخدمية والتنموية.

واضاف أن التجهيزات نعمل الخاصة بالاحتفالية لاحتفالية "قادرون باختلاف " تتم على قدم وساق بالتنسيق مع الجهات الشريكة في التنظيم ومنها وزارة التضامن الاجتماعى انطلاقاً من التعاون المثمر معها وتنفيذ برامج مشتركة للنشء والشباب من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، مؤكداً وزير الشباب ان الاحتفالية هذا العام ستتم بالتعاون ايضاً مع "٢٠" وزارة بالحكومة المصرية .