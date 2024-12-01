قنا.. مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار

انت الأن تتابع خبر قنا.. مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطاروالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقى شاب مصرعه الأحد بسبب مصرع شاب صدمه قطار أثناء مروره شريط السكة الحديد بمزلقان غير شرعي بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وفيما يلي يرصد لكم تحيا مصر تفاصيل الحادث بالكامل.

مصرع شاب صدمه قطار في قنا

تعود بداية مصرع شاب صدمه قطار، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق ورود بلاغ بمصرع شاب متأثرا بإصابته بعدما صدمه قطار بمنطقة مشاية عفيفي بمركز دشنا، وبالانتقال والفحص تبين مصرع المدعو «علي.ا.س» يبلغ من العمر 21 عاما، بعدما صدمه قطار أثناء مروره على شريط السكة الحديد وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

تحقيقات النيابة حول مصرع شاب صدمه قطار في قنا

وقد أسفر مصرع شاب صدمه قطار، عن مصرع المدعو «علي.ا.س» يبلغ من العمر 21 عاما، بعدما صدمه قطار أثناء مروره على شريط السكة الحديد وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

وقد تم تحرير المحضر اللازم بواقعة مصرع شاب صدمه قطار، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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