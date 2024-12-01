نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد المسلماني عقب آداء اليمين الدستورية رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام: الشكر والتقدير للرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على منحه هذه الثقه الغالية بتكليفه رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق آمال وتطلعات ورغبات الشعب المصري في مجالات الإعلام، والعمل الدؤوب لتقديم رسالة إعلامية جادة وهادفة، تتناسب وتتواكب مع حجم الجهود والإنجازات التي تحققها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وتعريف المواطن بحجم وعوائد المشروعات الكبيرة والقومية التي ستحقق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، وأيضًا رسالة تتناسب وحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الداخل والخارج والتصدي للشائعات والأكاذيب المغرضة.

وفور تسلّمه مهام عمله، اجتمع اليوم “المسلماني” وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، معربًا عن بالغ سعادته بالعمل مع شركاء وزملاء المهنة في هذا الصرح الإعلامي العريق، مؤكدًا بذل كافة الجهود لتعزيز دور الإعلام الوطني، وأن الهيئة الوطنية للإعلام تذخر بالكوادر المهنية المتميزة والمخلصة، التي تقدم رسالة إعلامية هادفة تنويرية، وهي القادرة على تعزيز الدور الخدمي التنموي للإعلام، والعمل على تعظيم القدرة على إشباع رغبات واحتياجات المواطن، بدايةً من الخدمة الإخبارية، مرورًا بالتثقيف، والترفيه، وتعزيز وعي المواطن في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تشكك في إنجازات الدولة المصرية، لافتًا إلى أنها ستمضي قدمًا لتطوير أدواتها، لمواكبة متطلّبات التطوّر التكنولوجي الهائل في مجال الإعلام، وبناء نوافذ على منصات التواصل الاجتماعي؛ لتحقيق التأثير المطلوب، وخلق قيمة مضافة، تُعظّم من انتشار المحتوى الإعلامي، والوصول للجمهور المستهدف، بما يُعزز تحقيق الأهداف، وعودة الدور الهام للتليفزيون المصري.

وقال "المسلماني" إن قضية تعزيز الوعي لدى الجمهور هي على رأس أولويات خطة العمل بالهيئة الوطنية للإعلام، ومواصلة تعزيز دور الإعلام الوطني في تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية في كافة جهودها، وإجراءاتها لتنفيذ توجهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية، والتحديث، والتطوير في مختلف المجالات، بما يحقق مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

وأكد "المسلماني" ضرورة العمل من خلال استراتيجية بتعاون ومشاركة كافة الزملاء بالهيئة، والهدف هو صناعة الأمل والتمسك به لتحقيقة.

وتابع: “سنتعامل مع كافة المعطيات لعبور تلك المرحلة، والعمل على تنفيذ أفكار ورؤى جديدة من شأنها تذليل كافة العقبات، وإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لكافة الملفات الشائكة التي تواجه العمل والعاملين، واجتيازها في أسرع وقت، وتكثيف الجهود في العديد من الملفات، ومنها أصحاب المعاشات”.

وشدد "المسلماني" على أنه سيعمل جاهدًا للحفاظ على مكتسبات العاملين وتحسينها، والعمل لتعزيز مكانة ودور الإعلام الوطني، ومواكبة التطورات المتلاحقة في عالم الإعلام والاتصال، مناشدًا كافة العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، التعاون والتكاتف من أجل تحقيق أهداف العمل، وجني ثمارها.

وأشار "المسلماني" إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام تمتلك بنية أساسية كبيرة، سيعمل على تعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى إجراءات وحلول سيتم اتخاذها، ومن شأنها تعظيم موارد الهيئة.