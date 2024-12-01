«مكافحة وعلاج الإدمان» ينشر تقريرا مصورا عن أنشطة الصندوق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ينشر تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 22 حتى 28 نوفمبر 2024.

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تم تنفيذ البرنامج في أكثر من 2000 مدرسة في 17 محافظة خلال أول شهرين من الفصل الدراسى الحالى ومن المستهدف 10 الاف مدرسة خلال العام الدراسي2025/2024، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان (2024-2028) تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية. وحرص الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تفقد ورش العمل الخاصة بتنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في مدرسة الشروق الرسمية للغات بمحافظة بنى سويف لمتابعة تنفيذ البرنامج الوقائي.

كما أهدى المتعافون من الإدمان بمركز العزيمة بمحافظة مطروح، الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باكورة إنتاجهم من زيت الزيتون، حيث نجح المتعافون في تحويل مساحة الأرض الملحقة بمركز العزيمة مطروح التابع للصندوق الى مزرعة، وزراعة شجر الزيتون وحصاد المحصول الذى يعد أحد أهم المحاصيل الرئيسية بالمحافظة. كما تم تنفيذ 158 نشاط متنوع المحافظات المختلفة منها مبادرة «خدعوك فقالوا» في 9 ميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ 19 نشاط متنوع بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ 36 نشاط متنوع في 8 مناطق مطورة «بديلة العشوائيات».

كما تم تنفيذ 70 نشاط في 6 «بيوت التطوع» التابعين للصندوق في الجامعات المصرية كذلك المشاركة التوعوية والتعليمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظات «أسيوط، وقنا، وشمال سيناء، والشرقية» باستهداف اكثر من 5000 طالب وطالبة.