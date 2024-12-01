الأمن العام يضبط 4 شركات ومكاتب سياحية "بدون ترخيص" للنصب على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 4 شركات ومكتبين "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات، أبرزها صور جوازات سفر وتأشيرات زيارة، طلبات حصول على تأشيرات، مجموعة من كروت الدعاية والإعلانات لرحلات سياحية خارجية وداخليةن كشوف وإستمارات حجوزات بأسماء عملاء الشركات للسفر، ودفاتر إيصالات إستلام نقدية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.