وزارة العمل : افتتاح برامج تدريب مجانية لتأهيل الشباب بقرى ومراكز محافظة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:37 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، افتتحت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، الدورات التدريبية المجانية على مهن : التبريد والتكييف بمركز التدريب المهنى بميت غمر التابع لوزارة العمل، والمقرر أن تستمر الدورة التدريبية على مهنة التبريد والتكييف لمدة 40 يوما ، حيث تم تسجيل عدد 13 متدرب ومتدربة ، ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف وكيل المديرية ، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، او مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل برنامج تدريبى على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها ، كما تقوم مديرية العمل ومنطقة العمل بالسنبلاوين بمتابعة تنفيذ الدورات وضمان حصول المتدربين على أفضل تدريب يؤهلهم لدخول سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة لهم .