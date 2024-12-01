ضبط تشكيليين عصابيين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة في حملة أمنية بدمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:39 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.. فقد واصل قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:-

مديرية أمن دمياط

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين " لهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات).

ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 عاطلين " لـ4 منهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر البانجو –

2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات – سلاح أبيض).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامى" له معلومات جنائية") ، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية خرطوش وطلقتين).

مديرية أمن الغربية

ضبط (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى "الهيروين، الآيس" – أداة تحوى مخدر الآيس للتعاطى – فرد محلى وطلقتين – سلاح أبيض).

مديرية أمن جنوب سيناء

ضبط (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها ، (42,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن أسوان

ضبط (عاطل وسائق "لهما معلومات جنائية") ، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – ميزان حساس).

مديرية أمن قنا

ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها ، (2,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2,530 جرام لمخدر الشابو – 300 قرص مخدر - بندقية خرطوش - بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 5 سلاح أبيض – ميزان حساس).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (5 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (كمية لمخدرى "الهيروين، الهيدرو" – 1980 قرص مخدر - بندقية آلية - عدد من الطلقات).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (4 عاطلين وربة منزل "لـ4 منهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 36620 قرص مخدر - بندقية خرطوش – فرد خرطوش).

مديرية أمن البحيرة

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين) ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات ).

مديرية أمن المنيا

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلَين وربة منزل "لهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (كمية لمخدرى "الهيروين ، الآيس").

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (150 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 28,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - مجموعة من الأدوات والخامات التى تُستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش - 4 ميزان حساس).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.