إجراء قانوني من الداخلية ضد متهمين بغسـل 30 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:39 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية ومقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية و قطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والإستثمار فيها).

وقد قدرت أعمال الغسل بـ (30 مليون جنيه تقريباً)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.