ضبط تشكيل عصابي يقودة أجنبيين لسرقة المساكن فى الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:39 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (عامل – له معلومات جنائية) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد والتعدى على أحد قاطنيها مستخدماً "صاعق كهربائى" وإستيلائه على (هاتف محمول – مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه ، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها – الصاعق المستخدم فى إرتكاب الواقعة).

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "يحملان جنسية إحدى الدول"– لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (11 واقعة سرقة بذات الأسلوب ) ، وأقرا بالتصرف فى المسروقات لدى عميلان "سيئا النية" (مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما ، وأرشدا عن (المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

ضبط تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" ، التشكيل الأول مكون من (عاطلان ، سائق – لإثنين منهم معلومات جنائية)..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد ( 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب ) بدائرة قسمى شرطة "ثالث أكتوبر – حدائق الأهرام"، وتم بإرشادهم ضبط (جميع الدراجات النارية المستولى عليها) ، التشكيل الثانى مكون من (عاطلان - لهما معلومات جنائية)..و بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب) بدائرة أقسام شرطة "العمرانية – الطالبية – بولاق الدكرور"، وتم بإرشادهما ضبط (جميع الدراجات النارية المستولى عليها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.