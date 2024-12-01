مدبولي يلتقي مسئولي تحالف «مصري – فرنسي» لعرض مقترح إدارة وتشغيل المطارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 12:41 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض مُقترح مُقدم من أحد التحالفات المصرية-الفرنسية (تحالف حسن علام – مجموعة مطارات باريس "ADP") للتعاون مع الحكومة فى تشغيل وإدارة المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وحضر الاجتماع كل من الطيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس حسن علام، الرئيس التنفيذى لمجموعة حسن علام القابضة، والمهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وخافيير هورستيل، نائب الرئيس التنفيذى لـ"مجموعة مطارات باريس".

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ترحيبه باستقبال مسئولى مجموعة مطارات باريس فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى أن الشركة واحدة من أبرز الشركات العاملة فى إدارة وتشغيل المطارات فى العديد من البلدان حول العالم، بما تمتلكه من خبرات تراكمية مهمة فى هذا المجال.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن ترحيبه بالتعاون مع المجموعة الفرنسية فى مجال إدارة وتشغيل المطارات، فى ضوء ما توليه الحكومة حاليًا من اهتمام بطرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف رئيس الوزراء: اتطلع إلى أن تكون مجموعة مطارات باريس واحدة من الشركات التى ستتنافس على عروض برنامج طروحات مختلف المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشار وزير الطيران المدنى إلى الدور المُهم لمجموعة مطارات باريس، باعتبارها لاعبًا دوليًا مُهمًا فى إدارة وتشغيل المطارات حول العالم، موضحًا أن الشركة كان لها تعاون مع الحكومة المصرية خلال فترة سابقة فى قطاع المطارات.

وقال الطيار/ سامح الحفني: مُنفتحون لصور الشراكة المختلفة مع المجموعة الفرنسية فى مجال إدارة وتشغيل المطارات، لاسيما فى ضوء الجهود المتسارعة التى تبذلها الحكومة للانتهاء من خطة طرح المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وردًا على طلب التحالف المصرى – الفرنسى بشأن عقد ورش عمل مع مسئولى وزارة الطيران المدنى خلال الفترة المقبلة لمناقشة خطة طرح المطارات بصورة أكثر تفصيلًا، أكد الوزير أنه يُرحب بعقد هذه الورش فى القريب العاجل، ما يُتيح للجانبين الاستماع بوضوح لرؤاهم فيما يتعلق بإمكانية أى شراكة محتملة، ومدى تقدم المشاورات الخاصة بخطة طروحات المطارات.

بدوره، قال المهندس/ حسن علام، الرئيس التنفيذى لمجموعة حسن علام القابضة أن تحالف حسن علام -دى بى إيه لديه رغبة فى التعاون مع الحكومة فى مجال المطارات، بما يُسهم فى تحقيق مستهدفات الحكومة بشأن رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتيسير حركة الوصول والسفر وكذا البضائع.

وفى غضون ذلك، قال السيد/ خافيير هورستيل نائب الرئيس التنفيذى لـ"مجموعة مطارات باريس"، أن مجموعة "دى بى إي" هى أحد الكيانات الرائدة فى مجال إدارة المطارات، وتسعى إلى عقد شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومُشغلى قطاع الطيران حول العالم.

وأوضح أن المجموعة الفرنسية استقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال 2023، بالمطارات التى تتولى إدارتها وتشغيلها حول العالم.

وأضاف أن الشركة لديها شراكات بـ26 مطارًا فى 18 دولة حول العالم، كما أن الشركة كان لها وجود فى مصر من خلال عملها كمشغل لعدد من المطارات خلال فترة الألفينيات.

وأضاف: نعتزم العمل على تحديث المطارات بما يتماشى مع المعايير العالمية ويُسهم فى تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمسافرين ويحقق رضاءهم، وبما يدعم كذلك الخطوط الجوية ومُشغلى الشحن، وكذا المساعدة فى زيادة إيرادات المطارات.