وزير التعليم العالي يكرم المهندس مصطفى السيد لحصوله على الميدالية البرونزية في المعرض الدولي للاختراعات بكوريا الجنوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 12:41 مساءً - كرم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المهندس مصطفى السيد بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية كثالث أفضل اختراع على مستوى العالم في مجال الطاقة، وذلك خلال المعرض الدولي للاختراعات الذي أقيم في كوريا الجنوبية في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2024، عن اختراعه «وحدة توليد الطاقة المتكاملة (الكهرومغناطيسية والحركية والكهربائية)»، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أعرب الوزير عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس الجهود المتميزة للمبدعين المصريين في مجال البحث العلمي، والابتكار، والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن فوز المهندس مصطفى السيد بهذه الجائزة يعد تتويجًا لإبداعاته وجهوده المتواصلة في تطوير حلول مبتكرة تسهم في تقدم التكنولوجيا الحديثة، ورفع مكانة مصر في مجال الطاقة عالميًّا، مؤكدًا أن حرص الوزارة على تكريم المبدعين والمبتكرين يأتي تجسيدًا لدعم ورعاية الدولة المصرية لأبنائها المتميزين، الذين استطاعوا رفع راية مصر بكل فخر واعتزاز في المحافل الدولية.

وخلال فعاليات التكريم، تم مناقشة آليات تقديم الدعم من وزارة التعليم العالي للمشروع وتنفيذه على أرض الواقع، بما يسهم في خدمة مصر ودعم جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة.