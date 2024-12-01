نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: مصر تشارك لأول مرة في المنتدى التاسع لشباب العلماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، شاركت مصر لأول مرة في المنتدى التاسع لشباب العلماء، الذي عُقد في مدينة سوتشي بروسيا خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري، يأتي ذلك ضمن فعاليات مجموعة عمل العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدول البريكس، بحضور نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي وممثلين بارزين من الدول الأعضاء.

أكد الدكتور أيمن عاشور أن المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويعكس اهتمام مصر بدعم علمائها وشبابها المبتكرين، وأضاف الوزير أن هذه المشاركة تعد الأولى من نوعها منذ انضمام مصر إلى مجموعة البريكس.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشاركة تعد خطوة هامة في مسيرة مصر لتعزيز مكانتها العلمية دوليًا، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع دول مجموعة البريكس، بما يعكس اهتمام القيادة المصرية بدعم الشباب وتنمية منظومة الابتكار والبحث العلمي.

في ختام المنتدى، ألقى الدكتور تامر حمودة، رئيس الوفد المصري والمشرف على قطاع تنمية الابتكار والتسويق بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الكلمة الرسمية للوفد، أشار فيها إلى أهمية مشاركة مصر في هذا المنتدى بوصفه فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين شباب العلماء من دول البريكس، مما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة، كما أعرب عن تطلع مصر للمشاركة في المنتدى العاشر، المزمع عقده في البرازيل العام المقبل، بعدد أكبر من العلماء والمبتكرين، وتوجه بالشكر لدولة روسيا على التنظيم المتميز للمنتدى، مشيدًا بحرص دول البريكس على دعم الابتكار وتمكين الشباب العلمي.

شهدت فعاليات المنتدى إشادة دولية بالمشاركة المصرية، حيث حصل المهندس هادي ماركوس على شهادة "أفضل المبتكرين" من وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، عن ابتكاره "كبسولة لتقليل انبعاث الميثان للحيوانات"، وهو الابتكار الذي نال استحسان لجان التحكيم ولفت الأنظار إلى قدرة الشباب المصري على الإبداع والابتكار في المجالات العلمية.

ضم الوفد المصري نخبة من العلماء والمبتكرين الشباب، وهم الدكتور حمدي مأمون عبد الغفار (الباحث بمركز بحوث وتطوير الفلزات)، الدكتور محمد عبد العزيز (مدير برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة)، الدكتور نور الدين خليفة (الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة)، الدكتورة ورود عادل الميهلمي (الأستاذ بمركز علوم المواد بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل)، كما شارك من شباب المبتكرين كل من المهندس هادي ماركوس (شركة بروجريسو)، المهندس خالد فرج (شركة أفيكا)، المهندس مصطفى عليوة (شركة لابترونيك).

وقد شهدت المشاركة المصرية دعمًا كبيرًا من المكتب الثقافي المصري بروسيا، برئاسة المستشار الثقافي الدكتور محمد السرجاني، الذي ساهم في تيسير كافة الترتيبات اللازمة لتعزيز تواجد الوفد المصري.