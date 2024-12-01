نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شريحة eSIM في مصر".. موعد الإطلاق وطريقة التفعيل والأجهزة الداعمة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث حول شريحة eSIM في مصر، وهي تقنية جديدة في عالم الاتصالات تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المتطورة للمواطنين.

مع الإعلان عن اقتراب موعد إطلاق هذه التقنية في السوق المصري، تزايدت التساؤلات حول موعد إطلاق eSIM، طريقة تفعيلها، وأهم الأجهزة الداعمة لها.

ما هي شريحة eSIM؟

شريحة eSIM (التي تُعد اختصارًا لـ "Embedded SIM") هي شريحة رقمية مدمجة داخل الأجهزة الحديثة، وتعمل كنسخة رقمية من الشريحة التقليدية.

تتيح هذه الشريحة الاتصال بشبكات الاتصال دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM التقليدية، مما يمثل نقلة نوعية في عالم الاتصالات. هذا التوجه يأتي في إطار دعم البنية التحتية التكنولوجية في مصر وتحقيق التنمية المستدامة.

مميزات شريحة eSIM:

تتميز شريحة eSIM بعدة مزايا، أهمها:

التوافق مع الأجهزة المتعددة: تدعم eSIM العديد من الأجهزة مثل الحواسيب المحمولة، والأجهزة الذكية مثل الساعات وأجهزة السيارات الذكية. سهولة التفعيل: لا حاجة لاستبدال البطاقة أو زيارة الفرع لتفعيل الشريحة، يمكن التفعيل عن بُعد. دعم أرقام متعددة: يمكن للجهاز الواحد تحميل ملفات تعريف متعددة، مما يسهل التنقل بين شبكات مختلفة. التحويل بين مقدمي الخدمة: تتيح الشريحة التحويل بين مقدمي الخدمة دون الحاجة لزيارة فرع الشركة. التفعيل عن بُعد: إمكانية الاشتراك أو تحميل ملفات التعريف عبر الإنترنت، دون الحاجة لحضور الشخص في مكان الخدمة.

ما الفرق بين شريحة eSIM والشريحة التقليدية؟

الفرق الرئيسي هو أن شريحة eSIM مدمجة داخل الجهاز ولا يمكن استخراجها أو استبدالها، بينما الشريحة التقليدية تحتاج إلى مكان مخصص لتركيبها داخل الجهاز.

الأجهزة الداعمة لتقنية eSIM:

تدعم العديد من الأجهزة الحديثة تقنية eSIM، مثل:

آبل: جميع الأجهزة الحديثة مثل iPhone XS، XS Max، XR، iPhone 12، iPhone 13، وiPad Pro.

سامسونج جالكسي: مثل Galaxy S20، S20+، وS20 Ultra.

الساعات الذكية: مثل ساعة آبل إصدار (3-4-5-6-7)، وسامسونج جير S2 وS3.

حجم شريحة eSIM:

شريحة eSIM أصغر بكثير مقارنة بالشريحة التقليدية، حيث تُدمج مع الجهاز نفسه وتكون غير قابلة للاستخراج.

طريقة تفعيل شريحة eSIM:

لتفعيل eSIM، يمكنك استخدام الطرق التالية:

مسح رمز QR Code المقدم من مزود الخدمة.

استخدام التطبيق الرسمي لمزود الخدمة.

إدخال المعلومات يدويًا أو نقل الشريحة من جهاز آخر.

هل يتم تفعيلها من الفرع؟

يمكن تفعيل شريحة eSIM من أي مزود خدمة وفي أي وقت ومكان، مما يتيح لك التفعيل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة.

شريحة eSIM في مصر

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن الموعد المحدد لإطلاق شريحة eSIM في مصر. ومع ذلك، شهد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت توقيع الدفعة الثانية من تراخيص خدمات الجيل الخامس في أكتوبر 2024، مما يفتح الباب أمام إطلاق شريحة eSIM في المستقبل القريب.