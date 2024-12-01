رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - أدى رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد: المهندس خالد محمود عبدالعزيز: رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق محمد الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد محمد محمود المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم /الأحد/، اليمين القانونية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

يأتي أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات الإعلامية أمام مجلس النواب قبل ممارسة مهام عملهم، عملا بالنصوص القانونية والدستورية المنظمة لشؤون عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وتقضي المادة (77) من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصه الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

ونص القانون الصادر برقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة في مادته (9) بأن يؤدي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصه الآتي: "أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

ووفقا لقانون الهيئة الوطنية للإعلام، الصادر برقم 178 لسنة 2018 تقضي المادة (9)، بأن يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصه الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".