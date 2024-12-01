نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء سداد تكاليف حج القرعة لعام 2025 عبر البنوك ومكاتب البريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة الداخلية في تلقي رسوم وتكاليف حج القرعة لعام 1446هـ / 2025، وذلك عبر 3 بنوك كبرى ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

حيث بدأ السداد في البنوك الثلاثة (الأهلي، مصر، القاهرة) اعتبارًا من الأحد 1 ديسمبر 2024.

طرق سداد تكاليف حج القرعة:

مكاتب البريد المصري البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

يستمر سداد تكاليف الحج من يوم السبت 30 نوفمبر 2024 حتى الأحد 22 ديسمبر 2024، عبر حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة".

التكاليف:

تكاليف الحج تصل إلى 220،000 جنيه مصري، باستثناء تذكرة السفر بالطائرة، التي سيتم تحديد سعرها من قبل الشركة القابضة لمصر للطيران.

يتم سداد التكلفة لكل فائز على حدة، باستثناء كبار السن وذوي الهمم ومرافقيهم، الذين يتم السداد لهم معًا.

المستندات المطلوبة من الفائزين بالقرعة

جواز سفر دولي مميكن لكل فائز ومرافق (إن وجد)، على أن تكون صلاحيته لا تقل عن سنة.

لكل فائز ومرافق (إن وجد)، على أن تكون صلاحيته لا تقل عن سنة. إيصال سداد تكاليف الحج.

تكاليف الحج. البطاقة الصحية من وزارة الصحة، وتثبت تطعيم الفائز ضد الالتهاب السحائي والإنفلونزا الموسمية.

من وزارة الصحة، وتثبت تطعيم الفائز ضد الالتهاب السحائي والإنفلونزا الموسمية. شهادة تحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) للحجاج الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا.

ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) للحجاج الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا. تقرير طبي مميكن من مستشفى معتمدة من وزارة الصحة.

من مستشفى معتمدة من وزارة الصحة. البصمة العشرية (فيش حج مميكن).

(فيش حج مميكن). شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات، فقط لمن سبق لهم التواجد في المملكة العربية السعودية أثناء مواسم الحج.

من الإدارة العامة للجوازات، فقط لمن سبق لهم التواجد في المملكة العربية السعودية أثناء مواسم الحج. بيان الموقف التجنيدي للفائزين من الذكور في سن التجنيد.

للفائزين من الذكور في سن التجنيد. تصاريح سفر لمن يتطلب سفرهم موافقة من جهة عملهم.

تعليمات يجب اتباعها أثناء أداء فريضة الحج