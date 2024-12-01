نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء سداد تكاليف حج القرعة لعام 2025 عبر البنوك ومكاتب البريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة الداخلية في تلقي رسوم وتكاليف حج القرعة لعام 1446هـ / 2025، وذلك عبر 3 بنوك كبرى ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
حيث بدأ السداد في البنوك الثلاثة (الأهلي، مصر، القاهرة) اعتبارًا من الأحد 1 ديسمبر 2024.
طرق سداد تكاليف حج القرعة:
- مكاتب البريد المصري
- البنك الأهلي المصري
- بنك مصر
- بنك القاهرة
يستمر سداد تكاليف الحج من يوم السبت 30 نوفمبر 2024 حتى الأحد 22 ديسمبر 2024، عبر حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة".
التكاليف:
- تكاليف الحج تصل إلى 220،000 جنيه مصري، باستثناء تذكرة السفر بالطائرة، التي سيتم تحديد سعرها من قبل الشركة القابضة لمصر للطيران.
- يتم سداد التكلفة لكل فائز على حدة، باستثناء كبار السن وذوي الهمم ومرافقيهم، الذين يتم السداد لهم معًا.
المستندات المطلوبة من الفائزين بالقرعة
- جواز سفر دولي مميكن لكل فائز ومرافق (إن وجد)، على أن تكون صلاحيته لا تقل عن سنة.
- إيصال سداد تكاليف الحج.
- البطاقة الصحية من وزارة الصحة، وتثبت تطعيم الفائز ضد الالتهاب السحائي والإنفلونزا الموسمية.
- شهادة تحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) للحجاج الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا.
- تقرير طبي مميكن من مستشفى معتمدة من وزارة الصحة.
- البصمة العشرية (فيش حج مميكن).
- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات، فقط لمن سبق لهم التواجد في المملكة العربية السعودية أثناء مواسم الحج.
- بيان الموقف التجنيدي للفائزين من الذكور في سن التجنيد.
- تصاريح سفر لمن يتطلب سفرهم موافقة من جهة عملهم.
تعليمات يجب اتباعها أثناء أداء فريضة الحج
- الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تفرضها السلطات السعودية.
- احتفاظ الحجاج بتقارير ووصفات طبية للأدوية الخاصة بهم.
- الإفصاح عن الأموال أو الأدوات الثمينة التي لا تتجاوز قيمتها 10،000 دولار أمريكي أو ما يعادلها.
- الالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين.
- اتباع تعليمات السلطات السعودية أثناء أداء المناسك وتفويج الحجاج إلى جسر الجمرات.