"أونروا" : أكثر من 415 ألف نازح فى غزة يحتمون الآن بمباني مدارس الوكالة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 09:33 صباحاً - قالت وكالة أونروا إن أكثر من 415 ألف نازح في غزة يحتمون الآن في مباني مدارس الوكالة ومئات الآلاف الآخرين في ظروف أسوأ داخل ملاجئ مؤقتة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.



